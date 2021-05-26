Этим летом в Мичуринске будут работать три официальных пляжа

Пространство за рекой Лесной Воронеж небезопасно, поэтому зон отдыха здесь не будет Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске 1 июня, как и во всем регионе, традиционно открывается купальный сезон. К этой дате все официальные пляжи города находились под особым контролем. В этом году горожан ждет немало приятных изменений.

- В наукограде проведена большая работа по подготовке официальных пляжей к приему горожан: начиная от завоза песка, оборудования кабинками для переодевания, заканчивая установкой навесов, лавочек, пунктов спасателей. Для автолюбителей на время отдыха имеется большая бесплатная стоянка автомашин, расположенная недалеко от центрального моста, - поясняют в пресс-службе администрации города Мичуринска.

Всего этим летом в наукограде будут функционировать три официальных городских пляжа: «Молодежный», «Детский», «Донское». Пространство за рекой Лесной Воронеж (левый и правый берега) из-за крутого и обрывистого схода в воду небезопасно для купания, поэтому зон для отдыха здесь не будет.