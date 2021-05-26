Тамбовчанин за рулем BMW врезался в опору газопровода и налетел на забор

Остановил водителя забор особняка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал водитель иномарки, произошла 25 мая в 21 час 25 минут в районе д. 51 по ул. Мичурина города Уварово. 32-летний мужчина, управляя автомобилем BMW 330, не справился с управлением и врезался в опору газопровода низкого давления, а потом въехал в забор жилого дома.

- В результате ДТП водитель получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».