Малый Рыбаковский фестиваль на Тамбовщине подошел к концу

В Тамбовской области 26 мая завершается Малый Рыбаковский фестиваль. Постановки всех четырех профессиональных театров области уже смогли посмотреть жители восьми населенных пунктов Тамбовщины. Во многих из них гастроли прошли впервые. Это стало возможным благодаря обновленным домам культуры, которые открылись в тамбовских селах благодаря нацпроекту «Культура». В сельских ДК не только провели ремонт, но и установили современное оборудование и обучили сотрудников работе на нем. И теперь играть профессиональные постановки с полноценными декорациями и полным актерским составом можно даже в самых отдаленных селах.

Фестивальные показы прошли в Котовске, Рассказово, Уметском, Никифоровском, Кирсановском и Рассказовском районах. Участники фестиваля - Тамбовский и Мичуринский драматические театры, Молодежный и Кукольный – играли в каждом населенном пункте по несколько постановок для детей и взрослых.

25 мая стал самым насыщенным днем Малого театрального Рыбаковского фестиваля. Три театральных коллектива в этот день показали свои спектакли в разных муниципалитетах. Актеров Тамбовского театра кукол встречали в селах Чутановка и Голынщина Кирсановского района, где в прошлом году капитально отремонтировали местные дома культуры. В этот же день Тамбовский молодежный театр впервые приехал в Рассказово. А актеры областного драматического театра выступили на сцене обновленных Верхнеспасского ДК и дома культуры в селе Платоновка Рассказовского района. Местные жители признаются, что для них настоящие гастроли профессиональных театров стали большим событием.

- 26 мая Малый Рыбаковский фестиваль завершится в Гавриловском районе, который тоже впервые примет у себя театральный форум, - сообщает пресс-служба администрации тамбовской области. - В 2019 году благодаря нацпроекту здесь построили новый культурно – досуговый центр, на сцене которого сегодня два спектакля сыграет Тамбовский драматический театр.