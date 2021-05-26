В Тамбове начали оборудовать первую площадку для выгула собак

В планах - создание 15 площадок Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове, как и планировалось, оборудуют несколько площадок для выгула и дрессуры собак. На этой неделе специалисты муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» приступили к работам на первой такой площадке. Она расположена по адресу улица Рылеева, 55, ее площадь - около 600 кв м. Сейчас уже снят верхний слой почвы, идет завоз и разравнивание намывного чистого песка. Рабочие сверлят лунки для установки забора.

Это будет огороженная территория с установкой специальных малых архитектурных форм, предназначенных для дрессировки и выгула собак: высокие и низкие горки, горизонтальные и вертикальные колеса для дрессуры, бревно, закрепленное таким образом, чтобы собака могла пробегать и под ним, труба для лаза. Также здесь установят скамейки, чтобы можно было посидеть, и урны — убирать за животными обязанность владельцев собак. Контроль за санитарным состоянием площадок будет осуществлять муниципальное учреждение «Спецтехуниверсал».

- Обязательное требование - сделать площадку максимально эстетичной, чтобы сюда приятно было приходить, чтобы она органично вписывалась в ландшафт, а также была абсолютно безопасной, - говорит заместитель директора муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Алексей Смоленцев. - Прочный забор высотой более 3 метров, в верхней части затянутый сеткой, будет иметь калитку с замком изнутри и снаружи и распашные ворота для заезда спецтехники. Проект прошел согласование как с профильным комитетом администрации, так и с жителями через префектуру. Эта же практика будет применяться и при оборудовании других площадок.

В соответствии с действующим законодательством свободный выгул собак допускается в скверах и парках, при этом собака должна быть на поводке и в наморднике, а владельцы должны иметь пакеты для уборки за животными. На специальных огороженных площадках допускается выгул без намордника и без поводка.

Сейчас учреждением «Спецтехуниверсал» ведется работа по согласованию места для других площадок. Основным критерием является мнение жителей. Пока предполагается оборудовать около 15 мест для выгула собак в различных частях города. Стоимость одной площадки ориентировочно около 300 тысяч рублей. Все площадки смонтируют силами муниципального учреждения «Спецтехуниверсал», которое впоследствии будет осуществлять их техническое обслуживание.