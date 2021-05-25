Тамбовские полицейские спасли пьяного водителя и пассажира, которые на «Ниве» съехали с моста и упали в пруд

Полицейским, спасшим жизни людей, объявлена благодарность Фото: УМВД по Тамбовской области

В дежурную часть МОМВД России «Знаменский» поступило сообщение о том, что в центре поселка возле магазина «Пятерочка» замечен автомобиль «Нива», за рулем которого находится водитель в неадекватном состоянии.

Как выяснилось позже, автовладелец был пьян. Оперативный дежурный, принявший сообщение, направил для проверки информации наряд ППС, состоящий из трех полицейских, который осуществлял патрулирование на служебном автомобиле «УАЗ».

Обнаружив автомобиль, которым управлял нетрезвый водитель, полицейские попытались остановить его. Однако «Нива» на высокой скорости стала скрываться от преследования, рассекая проселочные дороги и поля райцентра Знаменка.

Во время погони за нарушителями, на территории села Дуплято-Маслово, 43-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и съехал с моста прямо в пруд. Вместе с ним в салоне автомобиля находился пассажир, 56-летний мужчина.

«Нива» стала погружаться в воду, двери заблокировались, и люди не могли самостоятельно выбраться из ловушки, куда попали по собственной вине. Сотрудники ППС кинулись им на помощь, прыгнув в воду. Им удалось открыть заднюю дверь и вытащить обоих мужчин буквально в последнюю минуту, после чего машина утонула.

- Прибывшие на место происшествия эксперты-криминалисты замеряли глубину данного места - более 4-х метров. Своими действиями полицейские спасли жизнь двух человек, которые даже после спасении пытались оказать сопротивление и скрыться с места происшествия, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

«Приключение» обернулось для нарушителей им административными наказаниями: водителя оштрафовали на 30 тысяч с лишением прав на полтора года, а пассажир подвергся штрафу за оказание сопротивления представителю правоохранительных органов.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм сотрудники МОМВД России «Знаменский» сержант полиции Александр Кочетов, сержант полиции Вадим Селянский и младший сержант полиции Владимир Авдеев представлены к поощрению руководством УМВД России по Тамбовской области.