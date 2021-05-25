В Тамбове задержали воронежца, сбывшего фальшивые купюры

В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по г. Тамбову обратилась 20-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный мужчина расплатился с ней фальшивыми денежными купюрами.

Дело в том, что она дала объявление на сайте о продаже сотового телефона. Ей позвонил мужчина, и они договорились о встрече 20 мая у ДС «Кристалл». Покупатель пришел к назначенному времени и расплатился за мобильник тремя пятитысячными купюрами.

На следующий день тамбовчанка решила проверить подлинность купюр в магазине. Детектор показал, что деньги фальшивые, и девушка тут же заявила в полицию. Она описала приметы и одежду мужчины, который сбыл ей поддельные банкноты.

В ходе розыска личность злоумышленника была установлена. Им оказался 24-летний житель города Воронежа.

- В настоящее время он задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.