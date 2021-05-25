Мичуринские актеры завоевали три награды на Международном театральном фестивале

Артисты представили на суд жюри два спектакля Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Новошахтинске Ростовской области завершился V Международный театральный фестиваль «Поговорим о любви...», на котором актеры Мичуринского драмтеатра представили два спектакля: «Летучий корабль», режиссер Ирина Дубровская и «Блудный сын», режиссер Николай Елесин.

- Мичуринские актеры завоевали сразу несколько наград. Дипломом за «Лучшую мужскую роль» награжден артист Сергей Холкин за исполнение роли Егора Прокудина в спектакле «Блудный сын». А за исполнение роли Лешего в спектакле «Летучий корабль» жюри присудило ему специальный приз, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Всего участие в фестивале приняли 14 театров из Харькова, Москвы, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Рыбинска, Мичуринска, Долгопрудного, Таганрога, Северска, Владимира, Белгорода, Дмитрова и Новошахтинска. Актеры представили 20 спектаклей для детей и взрослых. Также для гостей мероприятия провели творческие встречи и мастер-классы.

Отметим, что сама постановка «Летучий корабль» получила диплом в номинации «За сценическую культуру в создании спектакля для детей».