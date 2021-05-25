В Мичуринске выпустили в реку тонну мальков карпа и толстолобика

Тонну мальков отправили в реку

В районе мичуринской набережной у реки Лесной Воронеж выпустили тонну мальков толстолобика и карпа. Это первое подобное мероприятие за много лет, проводить его планируют на ежегодной основе. В перспективе в Лесном Воронеже появятся еще и белый амур, а также линь.

На новой городской набережной предусмотрены специальные мостики для ловли рыбы и через некоторое время, когда рыба подрастет, мичуринцы смогут с удовольствием проводить время на набережной.

- Ландшафтный парк-набережная «Мичуринское подгорье» на берегу реки Лесной Воронеж появился благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», - напоминает пресс-служба администрации наукограда. - В 2021 году работы по обустройству набережной продолжатся. В рамках следующего этапа инициативы здесь появится светомузыкальный фонтан, обновится лестничный спуск по улице Набережной в районе дома № 335, приведут в порядок и прилегающую к нему территорию. Предусмотрено также обустройство пешеходных дорожек с асфальтовым покрытием, парковки на 18 машин, системы освещения и замена мостовой переправы у молодежного пляжа.