Тамбовчанин похитил 100 литров топлива из фуры, на которой работал

24 мая в дежурную часть полиции ОМВД по Тамбовскому району поступило сообщение о краже. С большегрузного автомобиля, принадлежащего частной фирме, кто-то похитил 100 литров топлива. Полицейские осмотрели грузовик «МАН» и опросили водителя транспорта, который отрицал свою причастность к краже.

Стражи порядка изъяли документацию, накладные и получили данные системы «Глонасс» . Выяснилось, что дизтопливо пропало вскоре после того, как водитель начал свой путь. 49-летнему мужчине пришлось признаться в краже. По его словам, топливо из бака в канистры он слил на одной из стоянок. Похищенное водитель продал. Теперь ему придется возместить работодателю причиненный материальный ущерб.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.