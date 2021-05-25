В Тамбове без света временно останутся 14 улиц

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 26 мая в областном центре отключат свет на 14 улицах. Это связано с ремонтными работами на объектах энергетики, которые проведут специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

- с 8.30 до 16.30 в связи с проведением ремонтных работы на воздушной линии ВЛ-0,4, 6 кВ, а также опиловочных работы «Дирекцией благоустройства и озеленения» в охранной зоне воздушной линии ВЛ — 0,4 кВ:

ул. Ржавская, д. 1-19;

ул. К. Маркса, д. 1-44;

- с 9.00 до 11.30 на время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

ул. Воронежская, д. 4-16;

ул. Петропавловская, д. 18-30, 1-5;

ул. Гагарина, д. 77-95, 118-180;

ул. Ново-липецкая, д. 6-34, 9-25;

ул. Крылова, д. 43-59, 24-50;

- с 14.00 до 16.30 на время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

ул. Гастелло, д. 34;

ул. Гагарина, д. 141а;

ул. Новостременная, д. 3, 4, 4а, 3а, 6;

ул. Лесная, д. 38-54;

ул. Орловская, д. 23-56;

- с 09.00 до 14.00 на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4, 6 кВ СНТ по Рассказовскому шоссе;

- с 9.00 16.00 на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4:

ул. Южная, д. 13-105, 6;

ул. Астраханская, д. 122-130;

д. Перикса.