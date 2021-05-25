В храм Тамбова привезли Казанскую Вышенскую икону Божией Матери

Святыню привезли из Рязанской области

В Вознесенском женском монастыре города Тамбова 24 мая состоялась торжественная встреча чудотворного образа Казанской Вышенской иконы Божией Матери.

В областной центр святыню доставили епископ Скопинский и Шацкий Питирим и настоятельница Свято-Успенского Вышенского монастыря Скопинской епархии игумения Вера (Ровчан).

Икона пробудет в Вознесенском женском монастыре до 7 июля. Как сообщили в тамбовской епархии, ежедневно перед ней будут совершаться молебны с чтением акафиста.

Фото: пресс-служба тамбовской епархии