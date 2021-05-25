Тамбовчанин попал в аварии на участке трассы, где ремонтировали дорогу

Водитель потерял управление и улетел в кювет Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 63-летний мужчина, произошла 24 мая в 8 часов 30 минут на 11 километре автодороги «Каспий-Сампур-Сатинка», на территории Сампурского района. Водитель автомобиля «ВАЗ-2105» по непонятной причине потерял управление на участке трассы, где проводился ремонт. Его машина съехала с дороги, после чего его машина опрокинулась.

- В результате ДТП водитель получил травмы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.