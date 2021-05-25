Коронавирус в Тамбове, последние новости на 25 мая: число заболевших за сутки составило 47 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 25 мая, 32532 человека. 30320 заболевших выздоровели, 519 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 47 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 15 мужчин и 31 женщина в возрасте от 21 года до 82 лет, а также 7-летняя девочка.

- На госпитализации находятся 464 человека, из них диагноз «пневмония» у 438 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.