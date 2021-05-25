В Тамбове и Санкт-Петербурге задержали группу мошенников, которые обманывали пенсионеров

Аферисты действовали под видом юристов Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Следователи СК России по Санкт-Петербургу расследуют уголовное дело, возбужденное по поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации после размещения в СМИ сведений о мошенничестве в отношении социально незащищенных граждан, по ч.4 ст. 159 УК РФ. Как сообщалось ранее, Александр Бастрыкин поручал руководству Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу проверить данные о мошеннических действиях со стороны сотрудников юридических компаний в отношении пенсионеров.

24 мая следователи ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, а также СУ СК России по Тамбовской области совместно криминалистами и сотрудниками УМВД России по Тамбовской области и УМВД по Центральному району г. Санкт-Петербурга в городах Санкт-Петербурге и Тамбове провели ряд обысков, в ходе которых задержали 8 человек.

По версии следствия, в 2020-2021 годах подозреваемые в Санкт-Петербурге вступили в преступный сговор и вводили в заблуждение относительно имеющейся возможности увеличения пенсии, социальных выплат и других льгот. Чтобы придать видимость законности своих действий, с потерпевшими заключались договора на различные суммы, которые оказались похищены. Аферисты похитили денежные средства у жителя блокадного Ленинграда, пообещав ему оформить несуществующую льготу в виде загородного земельного участка. Сейчас установлены около 20 потерпевших, у которых похитили порядка 1 миллиона рублей.

- Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении им обвинения. Проводятся мероприятия, направленные на установление иных лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Проверяется информация о совершении соучастниками ряда аналогичных преступлений, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.