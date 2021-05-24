В Тамбовской области парня задержали за кражу 200 литров бензина

Полицейские раскрыли ранее совершенное преступление в Жердевском районе. 15 мая в дежурную часть полиции с сообщением о краже топлива обратился 51-летний мужчина. На место происшествия в село Туголуково выехала следственно-оперативная группа.

Стражи порядка выяснили, что с трактора К-700, принадлежащего потерпевшему, неизвестный слил около 200 литров горючего. В ходе розыска был задержан 25-летний местный житель. В отделе полиции парень сознался в краже. Как оказалось, воришка частями сливал топливо в канистры.

- Ранее задержанный уже совершал схожие кражи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 с. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.