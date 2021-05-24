Очередные отключения света в Тамбове 25 мая: его не будет на шести улицах

Как сообщает пресс-служба администрации города, 25 мая в областном центре отключат электричество на шести улицах. Причиной тому станут очередные ремонтные работы на объектах электроэнергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Света временно не будет с 9.00 до 16:00 на время проведения ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ:

ул. 2-я Шацкая, д. 3-33;

ул. 3-я Шацкая, д. 1-33, 2-28;

ул. 4-я Шацкая, д. 4-28;

ул. Северная, д. 4-16, 1а;

с 13.30 до 16.30 на время проведения профилактических ремонтных работ в трансформаторной подстанции:

ул. Аэрологическая, 16, 18, 26, 26а;

ул. Островитянова, 17, 17а, 24, 19, 20, 22, 26, 21.