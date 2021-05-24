С июля пособия тамбовчан перечислят только на карту «Мир»

С 1 июля все социальные выплаты тамбовчанам будут перечислять только на карту «Мир», эти сроки несколько раз переносились из-за угрозы коронавируса, но теперь всё решено точно. Обзавестись картой национальной платёжной системы нужно жителям региона, которые получают пособие на ребенка; пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, которые встали на учёт в женской консультации на ранних сроках беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет; пособие беременной жене призывника, выплаты на третьего и следующего ребенка, а также пособие на детей от 3 до 7 лет.

Напомним, получить карту «Мир» можно в отделении любого банка, либо через личный кабинет Банк Онлайн. Реквизиты счета нужно передать в соцзащиту. Если человек получает выплаты через «Почту России» или на сберкнижку, заводить карту «Мир» не нужно.

В управлении социальной защиты и семейной политики области напоминают, что заявление об изменении способа доставки ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет следует подавать через сайт госусуг.