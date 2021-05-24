Стела возле горсада в Тамбове начала обратный отсчет времени до Дня города

Горожанам видно, сколько дней, часов и минут остается до празднования Дня города Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове стела у парка культуры и отдыха снова начала обратный отсчет времени - теперь до Дня города. Напомним, в этом году областному центру исполнится 385 лет.

- Столь значимые цифры являются главным украшением арт-объекта, расположенного в центре города. Если к ним приглядеться, то в их стилистическом изображении можно узнать знакомый всем Тамбовский Арбат — улицу Коммунальную, одну из исторических и знаковых для Тамбова, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Стелу около горсада установили в 2015 году. С тех пор она регулярно меняет свой внешний вид в зависимости от грядущих важных событий или значимых дат.