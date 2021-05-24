Волонтеры «Лизы Алерт» проведут для тамбовчан онлайн-трансляцию, посвященную проблемам пропажи детей

25 мая состоится международный день пропавших детей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Ежегодно 25 мая по всему миру вспоминают детей, которые пропали и до сих пор не вернулись домой. Этой дате будет посвящена прямая трансляция, которую проведут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Тамбовской области. Она начнется в 14 часов.

- Во время эфира мы поговорим о детской безопасности с нашими гостями и волонтёрами, обсудим важные аспекты работы, а наши друзья музыканты поддержат нас выступлениями. Присоединившись к трансляции, вы поможете привлечь внимание к проблеме и узнаете много интересного, - рассказали волонтеры.

Присоединиться к трансляции можно в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Вконтакте (https://vk.com/la_tambov), в Инстаграм (https://instagram.com/lizaalerttambov), а также в группе информационного партнера отряда РИА «Топ68» на Фейсбуке (https://www.facebook.com/top68/).

Отметим, что за четыре года работы тамбовского отряда «Лизы Алерт» поступило 127 заявок на поиск детей. Практически все из них благополучно вернулись домой.