Двое детей получили травмы в аварии с перевернувшимся автомобилем на тамбовской трассе

Пострадали юные пассажиры иномарки Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали двое детей, произошла 22 мая в 17 часов 45 минут на 455 км автодороги Р-22«Каспий», проходящей по территории Тамбовского района. 33-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля Форд Фокус, выскочила с проезжей части в левый по ходу движения кювет, после чего ее машина опрокинулась.

- В результате ДТП травмы получили две девочки 11 и 17 лет, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.