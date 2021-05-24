Житель Саратовской области обещал установить тамбовчанам окна, но всех обманул

Летом 2019 года в полицию Моршанска и Пичаево стали обращаться люди, которые стали жертвой обмана. К ним обращался мужчина с предложением заменить пластиковые окна или остеклить балкон. Люди соглашались, и заключался договор с предпринимателем. При оформлении документов можно было даже оформить прямо на месте кредит на установку пластиковых окон. Заказчиков всё устраивало, и они тут же на руки отдавали деньги за еще не выполненную работу, либо оформляли на своё имя кредит. Время шло, а работа по установке окон не выполнялась.

Вслед за Моршанском и Пичаевом тамбовские полицейские приняли еще несколько подобных заявлений в других районах области. В Пичаево заключили договора со злоумышленником 5 женщин, одна из них отдала за невыполненные услуги около 100 тысяч рублей. В селе Бондари пострадали двое: 27-летня женщина отдала 78 рублей за окна, и 52-летний мужчина, он лишился 16 тысяч рублей. В Моршанске на уловки мошенника попались 2 женщины. Одна из них, 46-летняя жительница заключила договор на 58 тысяч рублей, и оформила при этом кредит.

Полицейские установили личность афериста. Им оказался 31-летний житель г.Энгельс Саратовской области. Он пояснил, что действительно заключал договора на установку пластиковых окон. Как утверждает подозреваемый, часть работ по установке окон он выполнил. Общая сумма ущерба по 9 фактам составила более 500 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал, и пообещал сотрудникам полиции, что вернёт деньги за невыполненную работу.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверки на причастность задержанного к аналогичным фактам мошенничества в других районах. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».