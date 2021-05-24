На улицах Тамбова ограничат скорость и изменят схемы движения

В администрации города прошло заседание комиссии по безопасности дорожного движения под председательством заместителя главы администрации Юрия Зарапина. На заседании обсудили важные предложения о выполнении дополнительных инженерных мероприятий, предупреждающих аварийно-опасные участки, а также о внесении изменений в схемы организации дорожного движения. Цель всех мероприятий — повышение безопасности на дорогах для водителей и пешеходов.

Было рассмотрено более 50 адресов аварийно-опасных участков. В ходе обсуждения утвердили перечень первоочередных мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время.

Рассмотрели обращения тамбовчан и по отдельным из них, не требующим дополнительных согласований, уже на месте приняты решения. В частности, решено ограничить место стоянки автомобилей перед пересечениями проездов к домам 2А и 2Б по ул. Октябрьской путем нанесения разметки желтого цвета и установки знаков «Остановка запрещена» с табличкой, указывающей направление действия. Также будет ограничен въезд в проезды к этим домам знаками «Движение запрещено». Для того чтобы предотвратить парковку на газонах будут установлены защитные барьеры.

15 апреля на пересечении улиц Н.Вирты и Лысогорской произошло столкновение машин, в результате которого погиб человек. Значительная часть дорожно-транспортных происшествий на дорогах города происходит по причине превышения водителями скорости. В ходе заседания комиссии было поддержано предложение об ограничении скорости до 40 км/ч на отдельных участках улиц Тамбова.

В районе разворотного кольца по маршруту №32К следующего от железнодорожного вокзала до станции защиты растений беспорядочно паркуются грузовые автомобили и легковой транспорт. И.о. директора муниципального учреждения «Пассажирские перевозки» Александр Иванов рассказал о вопиющем случае, когда автобус просто не смог выехать из-за плотно припаркованных автомобилей. Решено ограничить стоянку на указанном участке.

- На рассмотрение комиссии были также вынесены вопросы по изменению организации дорожного движения на ул. Астраханской, ул. Гастелло, пересечения Мичуринской и Пролетарской, на пл. Ленина и ряде других, по которым будет проведена дополнительная работа, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.