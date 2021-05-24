Коронавирус в Тамбове, последние новости на 24 мая: число заболевших за сутки составило 49 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 24 мая, 32485 человек. 30183 заболевших выздоровели, 519 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 49 новых случаев, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 16 мужчин и 28 женщин в возрасте от 20 до 93 лет, а также пять детей от 10 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 464 человека, из них диагноз «пневмония» у 441 пациента, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.