В тамбовском аэропорту взлетно-посадочную полосу оснастят новым светосигнальным оборудованием

В тамбовском аэропорту оснастят новым светосигнальным оборудованием взлетно-посадочную полосу, что позволит принимать рейсы в темное время суток и сложных метеоусловиях. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

В воздушной гавани увеличивается география полетов. Так, открыто авиасообщение Тамбова с Краснодаром и Екатеринбургом, а частота авиарейсов в Симферополь достигла рекордных четырех раз в неделю. Разработан проект реконструкции аэропорта стоимостью более четырех миллиардов. Он уже получил положительное заключение госэкспертизы.