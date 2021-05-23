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Общество23 мая 2021 11:52

В тамбовском аэропорту взлетно-посадочную полосу оснастят новым светосигнальным оборудованием

Это позволит принимать рейсы ночью и в плохую погоду
Анна ГРЕБЕНКИНА
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В тамбовском аэропорту оснастят новым светосигнальным оборудованием взлетно-посадочную полосу, что позволит принимать рейсы в темное время суток и сложных метеоусловиях. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

В воздушной гавани увеличивается география полетов. Так, открыто авиасообщение Тамбова с Краснодаром и Екатеринбургом, а частота авиарейсов в Симферополь достигла рекордных четырех раз в неделю. Разработан проект реконструкции аэропорта стоимостью более четырех миллиардов. Он уже получил положительное заключение госэкспертизы.