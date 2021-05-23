За сутки в Тамбовской области заразились коронавирусом 47 человек

Прирост зараженных за минувшие сутки составил 47 человек. Из них: 17 мужчин, 30 женщин. Возраст заболевших от 19 до 89 лет. Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 32 436, из них 7 245 без клинических проявлений.

30 146 пациентов выздоровели: 13645 выписали из стационара, 16 501 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации – 449 человек, из них диагноз «пневмония» у 425 пациентов. На домашнем карантине находятся – 1968 (из них подтверждённых случаев - 1322, они входят в общее количество). Снято с наблюдения на дому – 49771. Выписаны из больниц – 19 575.

По состоянию к 23 мая, первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 116 174 человека или 87,3% от полученного препарата. Полностью иммунизированы (1 и 2 этап) 90 659 человек