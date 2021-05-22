Тамбовских пчеловодов предупредят об обработке полей химикатами

В Тамбовской области заканчивается сев яровых культур. Для получения лучшего урожая аграрии начинают обработку полей от сорняков и вредителей. Для избежания отравления медоносных пчел при использовании пестицидов и агрохимикатов на сельхозполях, управление сельскогохозяйства области совместно с тамбовскими сельхозпроизводителями начало оповещать пчеловодов о проводимой работе.

Так, на официальном сайте Регионального информационно-консультационного центра АПК размещен список с контактными данными районных представителей «Региональной общественной организации Тамбовское областное общество пчеловодов». Также идет оповещение пчеловодов путем смс-извещения и через местные средства массовой информации.

Для более оперативного взаимодействия пчеловодов и аграриев области создана группа «Пчеловоды Тамбовской области» в мессенджере Whatsapp. Работу по информированию уже начали все сельхозпроизводители региона, которые планируют обработку полей и доводят до сведения пчеловодов информацию о месте и времени проведения работ.

В управлении сельского хозяйства области отмечают, что сегодня стоит задача о своевременном оповещении всех без исключения пчеловодов региона.

- В июне текущего года в законную силу вступит федеральный закон, регулирующий вопросы пчеловодства в части предотвращения отравления пчёл пестицидами и агрохимикатами, - сообщает управление сельского хозяйства Тамбовской области.