Больше 57 тысяч тамбовчан приняли участие в голосовании за объекты благоустройства

Жители шести городов Тамбовской области участвуют в голосовании за благоустройство на портале https://68.gorodsreda.ru/. Оно проходит в течение пяти недель, с 26 апреля по 30 мая по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По последним данным в Тамбове за объекты благоустройства проголосовали 28799 человек, в Мичуринске – 9100, в Котовске — 6059, Рассказово — 5417, Моршанске — 4115, Уварово — 3667, в обще сложности – более 57 тысяч человек.

Напомним, голосовать могут жители старше 14 лет. Для этого необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги». Те, кто не зарегистрирован на ресурсе, может воспользоваться помощью волонтеров.

- Основная цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды. Кроме того, вовлечь граждан в процесс благоустройства городов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.