В Тамбове идет неделя борьбы с меланомой

Специалисты Тамбовского областного кожно-венерологического диспансера проводят обследования кожи всех желающих с помощью высокоточного оборудования. Многие тамбоване выразили желание воспользоваться такой возможностью и пройти скрининговое обследование.

В течение одного дня на осмотр пришли 39 человек, из которых 10 человек направлены на консультацию к онкологам.

- Отметим, это не однодневная и не недельная акция – это наша повседневная работа, - поясняют в диспансере. - Акция проводится для того, чтобы обозначить существующую проблему, напомнить, что лучшее лечение – это профилактика, привлечь жителей заниматься своим здоровьем и быть бдительными, особенно в условиях повышенной инсоляции. С данной проблемой, подозрениями можно обращаться в наш диспансер в рабочие дни, в удобное для вас время по предварительной записи. Телефон: 48-52-33.