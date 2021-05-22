Тамбовчанин подделал документ, чтобы получить кредит

В марте миграционный пункт МОМВД России «Первомайский» проверил документ о временной регистрации по месту пребывания у мужчины, который проживал в поселке Первомайский у родственников. Выяснилось, что свидетельство выдавалось ему на срок с 08.04.2019 года по 08.05.2020 года. Но оказалось, что срок окончания действия документа его владелец исправил. Выяснилось, что мужчина подделал документы в целях незаконной выгоды.

Дело в том, что в июне 2020 года ему надо было оформить кредит. Мужчина обратился в отделение банка. Проверив его документы, сотрудники банка сообщили ему, что у него истекла временная регистрация. Необходимость в деньгах побудила исправить в свидетельстве дату. Он взял ручку с гелевым красителем черного цвета и собственноручно внес изменения в виде дорисовки цифры «1» вместо «0».

- Мужчина совершил преступление по ч.1 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, печатей, штампов или бланков», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Вину он признал полностью, в содеянном раскаивается и сожалеет о случившемся. В настоящее время дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет. Смягчающим обстоятельством будет служить наличие у 37-летнего мужчины малолетних детей.