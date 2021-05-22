В школах Тамбова дали последний звонок

Выпускников ждут экзамены, а остальных школьников - летние каникулы Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

22 мая в школах областного центра прозвучал последний звонок для 1273 одиннадцатиклассника и 2740 девятиклассников. На торжественных линейках со словами поздравлений и напутствия к ним обратились учителя, родители и те, кто вместе с ними постигал знания в одной школе. Впереди у ребят самая ответственная пора – выпускные экзамены.

- На получение медали «За особые успехи» претендуют 110 учащихся 11-х классов, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Трое тамбовских выпускников являются призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников.