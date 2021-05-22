В Тамбове пройдут соревнования ориентировщиков

23 мая на лыжном стадионе в парке «Дружба» Тамбова состоится региональный этап Всероссийских массовых соревнований по спортивному ориентированию «Российский Азимут – 2021». В этот день соревнования пройдут во всех регионах России.

Ориентировщики будут разделены на шестнадцать возрастных категорий. В самую младшую войдут юные спортсмены 2009 года рождения и младше. В самую опытную – тамбовчане 1966 года рождения и старше. В зависимости от категории, им предстоит преодолеть дистанции от 2 до 7 километров.

Торжественное открытие соревнований состоится в 10.30, а первый старт будет дан в 11.00.

В 12.30 начнется церемония награждения победителей и призеров. Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области, наградной материал — медали, грамоты и номера для участников — доставлены из Минспорта России.

- Принять участие в спортивном мероприятии смогут все желающие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.