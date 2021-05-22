Коронавирус в Тамбове, последние новости на 22 мая: число заболевших за сутки составило 45 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 22 мая, 32389 человека. 30109 заболевших выздоровели, 517 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 45 новых случаев, это на 8 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 15 мужчин и 27 женщин в возрасте от 23 до 85 лет, а также трое детей от 7 до 13 лет.

- На госпитализации находятся 436 человек, из них диагноз «пневмония» у 412 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.