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Происшествия21 мая 2021 17:33

В Тамбовском районе нашли два артиллерийских снаряда

Боеприпасы вывезли и уничтожили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Снаряды находились в поселке Комсомолец

Снаряды находились в поселке Комсомолец

В дежурную часть областного управления Росгвардии поступило сообщение о том, что в поселке Комсомолец Тамбовского района при проведении земляных работ обнаружились предметы, похожие на снаряды. На место происшествия направилась инженерно-техническая группа ОМОН территориального управления Росгвардии.

- В ходе осмотра специалисты идентифицировали находки как 76-миллиметровые снаряды времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, - сообщают в Управлении Росгвардии. – Снаряды вывезли на безопасное расстояние и уничтожили.

ЧП