Тамбовчанина будут судить за сексуальную связь со школьницей

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего молодого человека, обвиняемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый познакомился в Интернете с 15-летней девушкой. Сначала молодые люди переписывались в соцсетях, а позже стали встречаться. Во время свиданий обвиняемый неоднократно по обоюдному согласию вступал в половую связь с несовершеннолетней.

На этой неделе в регионе возбуждено еще одно аналогичное уголовное дело. В совершении преступления против половой неприкосновенности подозревается 18-летний студент одного из ВУЗов областного центра. Первокурсник также, в социальных сетях, познакомился с 15-летней школьницей и во время свидания на квартире у знакомых вступил с ней в интимную связь.

- Максимальное наказание по ч. 1 ст. 134 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.