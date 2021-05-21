Житель Тамбовщины грозился убить жену осколком от бутылки

В Мичуринске полицейские раскрыли два факта угрозы убийством. Первый случай произошел в микрорайоне Кочетовка на ул. 7 Ноября, где ранее вступавший в конфликт с законом 40-летний мужчина, накинулся на свою жену во время ссоры, держа в руках осколок от стеклянной бутылки.

Второй факт зарегистрирован на ул. Яковлева. Там ссора между братьями переросла в серьезный конфликт, в результате которого один из них, взяв нож, грозился убить другого.

- Полицейские установили все обстоятельства произошедших преступлений. Виновные лица были доставлены в отдел полиции и раскаялись в содеянном, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».