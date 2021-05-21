На Тамбовщине двое парней украли более 100 кг металла с территории предприятия

В дежурную часть отдела полиции города Кирсанова 20 мая поступила информация о краже черного металла. Стражи порядка установили, что с не огороженной охраняемой территории местного предприятия неизвестные похитили 125 кг металлолома.

Злоумышленниками оказались проживающие в Кирсановском районе безработные молодые люди 24 и 20 лет. Похищенное они планировали сдать в пункты приема металла, чтобы подзаработать денег.

- После проведения экспертизы и установления материального ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2. Ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Парням грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет. Старший из подозреваемых уже привлекался к уголовной ответственности.