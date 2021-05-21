Эксперты: Система безопасности праймериз ЕР успешно прошла тестирование

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«В системе сайта PG.ER.RU не было обнаружено ошибок, позволяющих допустить хакерские атаки», - заявил IT-эксперт Егор Богомолов. Он объяснил, что в ходе проверки проводилась имитация хакерских атак - как внутренних, так и внешних. При этом, в том числе проверялись возможность голосования от другого лица, а также добавление голосов какому-либо кандидату, пишет nashgorod.ru.

В основе системы электронного голосования – технология блокчейн. Это современная база данных, исключающая возможность добавления либо изменения записей, что обеспечивает анонимность и легитимность процедуры. Также в систему добавлена дополнительная функция, позволяющая разбивать участников на определенные группы с дальнейшим распределением их по виртуальным участкам голосования.

«Применение технологии мультичейна в системе голосования обеспечивает системе дополнительную устойчивость», - заявил Артем Костырко, возглавляющий управление по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов московского правительства. Он объяснил, что мультичейн – это объединение нескольких блокчейнов, что является весьма прогрессивным подходом к системе электронного голосования.

После завершения праймериз их результаты выложат в открытый доступ. Каждый сможет проверить собственный бюллетень на сайте PG.ER.RU, а также посмотреть бюллетени других участников.

Дополнительную легитимность обеспечивает голосованию аутентификация участников через портал «Госуслуги». Таким образом, в праймериз будут участвовать только те лица, которые предоставили свои документы через официальный государственный портал, не имеющий отношения к ЕР.

Как сообщает сайт «Единая Россия», праймериз стартуют 24 мая по всей России. Они будут проходить в онлайн-формате до 30 мая. Отмечается, что партия ЕР является единственной российской партией, где списки кандидатов формируются на основании мнения избирателей путем проведения всенародного предварительного голосования.