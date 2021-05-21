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Происшествия21 мая 2021 12:39

Из маршрутки, курсирующей по Тамбову, выпала 79-летняя женщина

Водитель начал движение, когда пенсионерка выходила из автобуса
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пенсионерка сама обратилась за помощью к врачам

Пенсионерка сама обратилась за помощью к врачам

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Происшествие, в котором пострадала пожилая женщина, зафиксировали 20 мая в 10 часов 25 минут у дома № 167в на улице Мичуринской. 79-летняя пенсионерка выходила из маршрутки, но в этот момент водитель автобуса начал движение. Женщина не удержалась на ногах и упала.

- С травмами пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

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