В понедельник, 24 мая, тамбовчан ждет отключение света на 12 улицах

В понедельник, 24 мая, в областном центре временно отключат свет на 12 улицах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, причиной тому станут очередные ремонтные работы на объектах энергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».
Электричества не будет по следующим адресам:
с 9.00 до 11.30
по Рассказовскому шоссе;
с 9.00 до 16.00
по улице Широкой, дома 33-55, 34-82;
по улице Колхозной, дома 2-26;
по улице Ярморочной, дома 17-35;
по улице Стрелецкой, дома 21-71;
по улице Подгорной, дома 7-36;
по улице Михайлова, дома 18-42;
по улице 40 лет Октября, дома 1-37;
по улице Фрунзе, дома 2-14;
по проезду Верхнему, дома 1-3;
по улице Ревтрудовской, дома 2-16.
с 13.30 до 16.30
по улице Базарной, дом 115/59.