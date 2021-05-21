В понедельник, 24 мая, тамбовчан ждет отключение света на 12 улицах

В понедельник, 24 мая, в областном центре временно отключат свет на 12 улицах. Как сообщает пресс-служба городской администрации, причиной тому станут очередные ремонтные работы на объектах энергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Электричества не будет по следующим адресам:

с 9.00 до 11.30

по Рассказовскому шоссе;

с 9.00 до 16.00

по улице Широкой, дома 33-55, 34-82;

по улице Колхозной, дома 2-26;

по улице Ярморочной, дома 17-35;

по улице Стрелецкой, дома 21-71;

по улице Подгорной, дома 7-36;

по улице Михайлова, дома 18-42;

по улице 40 лет Октября, дома 1-37;

по улице Фрунзе, дома 2-14;

по проезду Верхнему, дома 1-3;

по улице Ревтрудовской, дома 2-16.

с 13.30 до 16.30

по улице Базарной, дом 115/59.