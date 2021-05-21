Тамбов примет крупные соревнования по греко-римской борьбе

Честь региона будут защищать спортсмены из Тамбова, Котовска, Рассказово, Уварово и Первомайского района Фото: Пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области

В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 22 и 23 мая пройдет открытый областной турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2008 годов рождения.

Соревнования будут посвящены памяти Андрея Рыбкина - мастера спорта России, Заслуженного тренера РФ. Свою спортивную карьеру он начинал в родном Тамбове. На ковер выходил под руководством Анатолия Белякова. Последние несколько лет турнир проводится не на призы, а памяти А.А. Рыбкина.

В областной центр на соревнования съедутся спортсмены практически из всех регионов ЦФО, а также представители других федеральных округов – Москва, Санкт-Петербург, Саранск, Самара.

- 22 мая начало соревнований в 11.00, торжественное открытие в 13.00. 23 мая – 10.00, сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

В составе сборной Тамбовской области выступят спортсмены из Тамбова, Котовска, Рассказово, Уварово, Первомайского района.