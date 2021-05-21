Тамбовские полицейские пойдут под суд за фабрикацию уголовного дела

Во втором отделе по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух уже бывших оперативных сотрудников УМВД России по городу Тамбов, обвиняемых в совершении преступлений, по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, чтобы повысить показатели служебной деятельности, полицейские нашли человека, которого пригрозили привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, если он откажется выполнить их требования. Мужчине предложили сотрудничество: он продает стороннему человеку наркотики и сообщает им об этом. По указке стражей порядка, тамбовчанин нарвал дикорастущую коноплю, высушил ее и продал своему знакомому. Покупателя сразу же задержали полицейские. Мужчина объяснял, что приобрел марихуану для личного потребления, но его склонили к другой версии, по которой коноплю он собрал сам. На основании сфабрикованных материалов уголовного дела его незаконно привлекли к уголовной ответственности.

- Преступная деятельность фигурантов выявлена при участии сотрудников регионального управления ФСБ России, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.