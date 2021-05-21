Коронавирус в Тамбове, последние новости на 21 мая: число заболевших за сутки составило 37 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 21 мая, 32344 человека. 30044 заболевших выздоровели, 511 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 37 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 10 мужчин и 24 женщины в возрасте от 18 до 90 лет, а также трое детей от 11 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 432 человека, из них диагноз «пневмония» у 418 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.