В Тамбове 11 улиц на несколько часов останутся без электричества

По информации пресс-службы городской администрации, 21 мая в областном центре с 9 до 13 часов не будет света на 11 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами на объектах электроэнергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».
Свет отключат по следующим адресам:
по ул. Уфимской, д. 1-52;
по пр. Уфимскому, д. 1-8;
по ул. Уральской, д. 25-76;
по ул. Стадионной, д. 2-8;
по ул. Садовой, д. 2-29;
по пр. Садовому, д. 1-6;
по ул. Оренбургской, д. 3-68;
по пр. Оренбургскому, д. 1-8;
по ул. Подбельского, д. 1-97;
по пр. Астраханскому, д. 5-74;
по ул. Самарской, д. 3-14.