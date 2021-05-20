В Тамбове 11 улиц на несколько часов останутся без электричества

По информации пресс-службы городской администрации, 21 мая в областном центре с 9 до 13 часов не будет света на 11 улицах. Это связано с очередными ремонтными работами на объектах электроэнергетики, которые проводят специалисты АО «ОРЭС-Тамбов».

Свет отключат по следующим адресам:

по ул. Уфимской, д. 1-52;

по пр. Уфимскому, д. 1-8;

по ул. Уральской, д. 25-76;

по ул. Стадионной, д. 2-8;

по ул. Садовой, д. 2-29;

по пр. Садовому, д. 1-6;

по ул. Оренбургской, д. 3-68;

по пр. Оренбургскому, д. 1-8;

по ул. Подбельского, д. 1-97;

по пр. Астраханскому, д. 5-74;

по ул. Самарской, д. 3-14.