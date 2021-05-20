В Тамбовской области началась проверка готовности детских лагерей

С 28 апреля специалисты различных ведомств ведут проверку готовности лагерей к летней оздоровительной кампании. В настоящее время уже проверено 10 загородных стационарных организаций отдыха, существенных замечаний выявлено не было.

Напомним, что отдых и оздоровление детей будут организованы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Наполняемость отрядов не будет превышать 75%, персонал пройдет обязательное ПЦР-тестирование. Также загородные лагеря будут работать в закрытом режиме.

Всего в летнюю кампанию откроются 540 лагерей, из них 30 загородных организаций отдыха. Это позволит охватить около 49 тысяч детей отдыхом и оздоровлением. Средняя стоимость путевки в области установлена в размере 15 156 рублей.

- По-прежнему льготные категории детей могут получить путевку или сертификат бесплатно, - рассказала заместитель начальника управления социальной защиты и семейной политики области Марина Макова. – Для остальных действуют условия частичной доплаты или возможность воспользоваться компенсацией за самостоятельно приобретенную путевку в лагерь. Для этого родителям необходимо обратиться с заявлением лично или подать в электронном виде в центр социального обслуживания населения по месту жительства.