В Тамбове пустят дополнительные рейсы по дачным маршрутам

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на МБУ «Пассажирские перевозки», в расписание движения некоторых автобусов на дачных маршрутах вносятся изменения.

С 22 мая в областном центре будет организован дополнительный рейс по маршруту №14д «Ул. Рылеева — с/о «Дубки» в утреннее время.

Время отправления автобуса по будням и выходным: - от остановочного пункта «Умка»: 6.05, 8.05, 12.39, 16.39, 18.39; - от остановочного пункта «Дубки»: 7.00, 9.00, 13.34, 17.34, 19.34.

С понедельника, 24 мая, организуют работу ежедневного автобуса по маршруту №11 «Магистральная — с/о «Ветеран».

Время отправления автобуса по будням и выходным: - от остановочного пункта «Магистральная»: 8.00, 17.40; - от остановочного пункта «Ветеран»: 8.20, 18.00.