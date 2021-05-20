В Тамбове стартовало благоустройство территории около детского сада «Подсолнух»

На этой неделе проведут разбивку дорожек и смонтируют сети уличного освещения Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове началось благоустройство общественной территории возле детского сада "Подсолнух». Именно она в прошлом году стала победителем общественного голосования: из 41177 тамбовчан за нее отдали голоса 17529 жителей областного центра. Общая площадь благоустраиваемой территории составит почти 10 тысяч квадратных метров. Стоимость контракта - 14 миллионов рублей. Работы будут завершены к 1 августа.

- Для самых маленьких оборудуют детские площадки с резиновым покрытием, для любителей спорта — уличные тренажеры, в том числе и тренажеры для представителей маломобильных групп, - говорит заместитель директора Дирекции благоустройства и озеленения Елена Бастрыкина. - Оригинальные малые архитектурные формы с веревочными лестницами наверняка понравятся всех, кто любит подвижные игры. Для людей старшего возраста установят теневой навес в форме подсолнуха со скамейками, где можно будет отдохнуть после прогулок, пообщаться с соседями и друзьями.

На этой неделе рабочие рассчитывают завершить работу по вертикальной планировке территории и приступить к разбивке дорожек и монтажу сетей уличного освещения.