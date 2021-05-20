В Тамбовской области моршанца избили на улице и отобрали телефон

В Моршанске 18 мая, ночью, на 48-летнего местного жителя на улице Гражданской напал грабитель. Злоумышленник избил его и отобрал сотовый телефон марки Xiaomi, после чего скрылся бегством. Пострадавший обратился в полицию.

Стражи порядка опросили потерпевшего и выяснили приметы злоумышленника, описание грабителя было передано всем наружным службам. Вскоре по горячим следам был задержан 23-летний житель села Устье.

Молодого человека доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Телефон был изъят и возвращен владельцу.

- По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по п. «Г» части 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.