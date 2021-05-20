В Тамбове из окна выпал двухлетний мальчик

В Тамбове днем, 19 мая, из окна второго этажа частного дома по Аэродромному проезду выпал 2-летний мальчик. По предварительным данным, ребенок забрался на подоконник и выпал из открытого окна на тротуарную плитку. В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении детской областной больницы. Врачи диагностировали у малыша травмы головы.

- Для выяснения всех обстоятельств случившегося Ленинским межрайонным следственным отделом города Тамбов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.

Известно, что ребенок находился дома вместе с мамой. Напомним, что это уже не первый случай выпадения детей из окон в этом году. В апреле из окна квартиры с четвертого этажа пятиэтажного дома в поселке Строитель выпал 5-летний мальчик.