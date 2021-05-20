Тамбовчанка при развороте сбила 16-летнего мотоциклиста

Мотоциклист сам отправился к врачу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Моршанском районе произошла авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста. ДТП зафиксировали 19 мая в 7 часов 50 минут на улице Рабочая у дома №16 в селе Устье Моршанского района. 50-летняя водитель автомобиля «Лада 219470», совершая разворот от правой обочины, врезалась в движущийся в попутном направлении мотоцикл «BAJAJ BOXER BM 125 Х», под управлением шестнадцатилетнего водителя.

- В результате происшествия несовершеннолетний мотоциклист самостоятельно обратился за медицинской помощью в лечебное учреждение, - сообщает пресс-служба УГИДД по Тамбовской области.