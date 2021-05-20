В Тамбове пройдет баттл по брейк-дансу

Брэйк-дансом начинают заниматься с 3-4 лет

22 мая в полдень паркет тамбовского концертного зала «Гранд» станет местом демонстрации акробатических трюков, силы и выносливости танцоров ломаного бита, именно так можно перевести сокращенное название «Break boys». В баттлах любителей и профессионалов сойдутся би-бои самых разных уровней и возрастов. Оценивать выступление участников будут чемпионы мирового уровня-судьи из Москвы, Воронежа и Белгорода.

В Тамбовской области брейк-данс пользуется популярностью уже два десятилетия. Порой родители приводят своих детей в 3-4 года. Немало и тех, кто остается в строю единомышленников после 30-40 лет. Ребята тренируются в танцевальных студиях и спортивных залах Тамбова под руководством опытных наставников – тех, кто годами набирался опыта и совершенствовал свои навыки благодаря частым встречам с танцорами других команд из разных городов и стран, посещали такие же баттлы и джемы в России и за границей.

- В 2019 году брейк-данс получил официальный статус вида спорта, теперь все чаще баттлы напоминают спортивные соревнования. Вместе с тем брейкинг - это часть большой хип-хоп культуры, у которой есть свои традиции и душа. Мы хотим сохранить атмосферу, с которой начинался брейк-данс, и показать её молодому поколению, чтобы они знали, что это не просто спорт, а реальное искусство, имеющее свои корни и богатую историю! - говорит организатор «Life International Battle 2021» Вадим Котляров. – Пользуясь случаем, приглашаем всех причастных к этой с субкультуре в зал «Гранд». У нас уже есть заявки от ребят из Тамбова, Воронежа, Губкина, Липецка, Белгорода и даже Венесуэлы! Зарегистрироваться участники могут на площадке с 10 часов утра.

Узнать дополнительную информацию можно по телефонам: 8(915)-872-95-71 и 8(920)-470-74-55